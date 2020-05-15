شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة المشاعر للذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت شركة «سونانتيك» البريطانية الناشئة، التي تعمل في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، من إضافة مشاعر السعادة والحزن لقارئ النصوص الإلكتروني في الأجهزة الحديثة.
وأصدرت الشركة فيديو كنوع من الدليل على الإنجاز العلمي، تعرض فيه صوت قارئ النصوص يقرأ نصاً وهو يجهش بالبكاء، ويستفيض بمشاعر الحزن، بحسب ما ذكر موقع «meduza».
وسيتصل قريباً المساعدون الصوتيون «سيري أو أليس» بالمستخدمين مع شحنة كبيرة من العواطف المتناسبة مع الحالة النفسية للمستخدم، الضحك والمزاح والبكاء أو الصراخ.
وتعد التكنولوجيا التي طورتها «سوناتيك» في بدايتها، ولا يزال البرنامج يعد جيداً بالنسبة لقراءة النص فقط، من دون تجربته في التواصل مع المستخدمين بشكل مباشر.
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