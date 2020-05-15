متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر علماء من جامعة نورث إيسترن في ماساتشوستس الأمريكية «قميص العدو» الذي يجعل مرتديه غير مرئي لبرمجيات التعرف إلى الوجه دون الحاجة إلى لبس قناع.

ويشوش «القميص»على الذكاء الاصطناعي ويقوم بخداعه من خلال «مربعات وهمية» تمنع تحديد الوجه الأمامي لمرتديه والتقاط صورة للجزء الخلفي من جسمه.

وأجرى الفريق اختباره على شبكتين عصبيتين من شبكات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لبرامج التعرف إلى الوجه

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«قميص» يخفي هوية صاحبه عن كاميرات المراقبة

وأثبت عدم جدوى كاميرات المراقبة في تحديد الوجه.

وقال شيلي لين لينز من جامعة نورث إيسترن: الشبكات العصبية للذكاء الاصطناعي لن تحدد هويتك في الصورة؛ لأن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تحديد وجه شخص عن طريق رسم مربع يحدد وجهه أو الكائن المراد تحديده وفصله عن الخلفية.