شكرا لقرائتكم خبر عن علي الأحمد: الإنسانية مصيرها واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر علي الأحمد، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية، أن «الدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة، والدعاء، والصوم، من أجل الإنسانية والسلام، تعبر عن جوهر التسامح، والتلاقي، والتوحد لخير البشرية الجمعاء».
وأضاف: «اليوم سقطت كل الأقنعة وأصبحت كل الإنسانية في مصير واحد، وحلمها واحد، وتخاف من شي واحد، وصارت تلبس قناعاً واحداً يذكّرها أن كل الاختلافات بين البشر اختفت، وكل أب، وأم، وطفل اليوم يدعو، والدعاء واحد».
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