محمد البريكي يشارك في «تغريبة القوافل والمطر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة في الأمسية الشعرية الخليجية التي حملت عنوان «تغريبة القوافل والمطر» والتي نظمها صالون أدب الثقافي في السعودية، عبر موقع زوم وتويتر بصحبة الشعراء علي الحازمي من السعودية، ودخيل الخليفة من الكويت، وكريم رضي من البحرين، وحسن المطروشي من سلطنة عمان، وقدمتها الدكتورة الهنوف الدغيشم.

وألقى البريكي في الأمسية مجموعة من النصوص الشعرية حملت الهم الإنساني والذاتي، وعبرت عمّا يعيشه الإنسان وما يكابده في الحياة، وهو يصارع العديد من الهموم والأوجاع والأزمات، وجسد حالة الأسر التي فرضتها جائحة كوفيد 19 بأسلوب سردي فني «أحضِرْ لي يا ولدي/شايَ الزعترِ/فالكونُ مريضٌ جدًّا/والأرضُ تخطّفَها الرُّعبُ/وغطَّ العالمُ في الخوفِ/وما عادت أعمدةُ الشارعِ/تحكي للعشاقِ حكاياتِ العطرِ/ ولا ظلُّ الخُطْوَةِ ينبِضُ/فالسورُ الواقفُ بين السورِ وبينَ السورِ/كفيلٌ بالضوءِ المتربِّصِ بالوقتِ.

ومن القصائد التي قرأها: عكاز الريح، الجائحة الكبرى، رقصة في الريح، ويحدث الآن، والتي يقول فيها:

أرواحُنا صنعَت من صبرها سفنًا

فلا البحارُ ولا الأمواجُ تُثنينا

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ولا نخافُ إذا الطوفانُ يصدمُنا

لأنَّ من أرسَلَ الطوفانَ يُنجينا

فمنطقُ الريحِ أنَّ البحرَ تابعُها

وأنَّ شعري يسوقُ الريحَ للمينا

فلي حديقةُ وردٍ قد نمَت بفمي

وفي بساتينِ قلبي أحصِدُ التينا