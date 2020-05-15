مركز «تريندز» يشارك عن بُعد في المبادرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، ممثلاً بإدارته وطاقم الباحثين، والخبراء، والإداريين، والفنيين «كلٌ في موقعه» في مبادرة «الصلاة من أجل الإنسانية» التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية في دولة الإمارات من أجل السلام العالمي والعيش الآمن المشترك لجميع الشعوب والإنسانية جمعاء.

وأشار، في سياق متصل، تقرير للمركز إلى الدور الذي لعبته بعض الدول في مساعدة غيرها في هذه الجائحة، مثل دولة الإمارات التي انطلقت منها هذه المبادرة الإنسانية التي تعد تتويجاً لدعم تكاتف الجهود والتعاون الدولي للتصدي لمثل هذه التحديات التي تواجه البشرية والعالم ونموذجاً يحتذى به.

وأضاف: جاءت مبادرة «الصلاة من أجل الإنسانية» في وقت تمر فيه دول العالم بمرحلة حرجة في مواجهة وباء «كوفيد-19»، إذ لاتزال أعداد المصابين حول العالم في تزايد نسبي مستمر، فضلاً عن التزايد النسبي المسجل في حالات الوفاة، مع العلم أن معظم دول المعمورة تعمل جاهدة على قدم وساق من أجل الحد من اتساع رقعة تفشي هذه الجائحة.

ورفع المشاركون من «تريندز» خلال تلبيتهم لهذه المبادرة الحضارية والإنسانية، وهي الأولى في التاريخ الإنساني، أكف الضراعة إلى الله عز وجل - كل حسب معتقداته الدينية والروحية - سائلين العلي القدير أن يرحم الإنسانية جمعاء برحمته ويرفع عنها هذا البلاء، وأذى هذه الجائحة، وتعود الإنسانية والبشرية جمعاء لتنعم بنعمة الصحة والعافية والأمن والسلام.

يذكر أن التقرير الصادر عن المركز خلص إلى الإعراب عن ثقة فريقه في أن تمثل هذه المبادرة إلهاماً إنسانياً يسجله التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز، ويجسد الوحدة الإنسانية في مواجهة الأزمات العصيبة.