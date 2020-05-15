مجلس الأمن يدعو إلى تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح بالجيش اللبناني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

دعا مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، جميع الأطراف اللبنانية إلى العودة للالتزام بسياسة النأي بالنفس في لبنان ووقف أي تدخل في أي نزاع خارجي، بما يتفق مع «إعلان بعبدا» الصادر عام 2012، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديداً في الجيش؛ بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة، في حين قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس الخميس، مصادرة الشاحنات والصهاريج المهربة مع حمولتها.

وأكد مجلس الأمن، خلال جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في لبنان، وناقش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس نصف السنوي، واستمع إلى وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو التي قدمت التقرير الأخير للأمين العام خلال المشاورات المنتظمة بشأن تنفيذ القرار 1559 الذي اعتمد في 2 سبتمبر/أيلول 2004، أن القوات المسلحة هي القوات الشرعية الوحيدة في لبنان على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف (1989) الذي وضع حداً للحرب الأهلية في البلاد. وشجع مجلس الأمن المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لقدرات الجيش، متحدثاً عن ضرورة وقف انتهاكات السيادة اللبنانية، عن طريق الجو والبر على الفور. وأكد أعضاء مجلس الأمن في ورقة معلومات للصحافة أصدروها عقب الاجتماع المغلق، دعمهم القوي لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرين إلى أن الحفاظ على استقرار لبنان ضروري للاستقرار والأمن الإقليميين. وبحث أعضاء مجلس الأمن الحاجة في الملحة لأن تستجيب السلطات اللبنانية لتطلعات الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى، لاسيما الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر، وكذلك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي عُقد في باريس في 11 سبتمبر الماضي، معربين استناداً إلى تلك الإصلاحات الضرورية، عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تأثير جائحة «كوفيد- 19» التي تواجه البلد، داعين المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية، إلى القيام بذلك. وقد أخذ أعضاء مجلس الأمن علماً على النحو الواجب بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة اقتصادية، وكذلك ببدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة حسان دياب، واتخذ قراراً بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها والقرار يصدر بموجب مرسوم بدون حاجة إلى تعديل قانون. كما وافق على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في إنشاء معامل الكهرباء في لبنان؛ حيث قال وزير الطاقة ريمون غجر بعد الجلسة: «وافقنا على مذكرة التفاهم مع الشركات مع بعض التعديلات بكل تفاصيل الاتفاق والشروط المتبادلة، وهناك استعداد من الشركات للتعاون وتم توحيد مذكرات التفاهم بمذكرة واحدة تمت الموافقة عليها والصين أبدت رغبة في التمويل».