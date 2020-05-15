شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة «كرتون» تحصد 12.5 مليون مشاهدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت حلقة من مسلسل الأطفال الروسي «3 قطط» للرسوم المتحركة بعنوان «الجراثيم» 12.5 مليون مشاهدة على «يوتيوب».
وقالت الشركة المنتجة للمسلسل بأن الحلقة تشدد على أهمية غسل اليدين ومراعاة قواعد الصحة العامة.
ويتبادل أبطال المسلسل نصائح بشأن فائدة غسل اليدين عن طريق نشر مقاطع فيديو ورسوم على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمشروع.
وأضافت أن موضوع الصحة العامة وقضاء الوقت في ظروف الحجر الصحي والعزلة الذاتية لا يثير اهتماماً لدى الأطفال وأهاليهم في روسيا فحسب بل وفي أوروبا والصين وبلدان أمريكا اللاتينية. وجنت مقاطع الفيديو والمدونات بهذا الموضوع مليوني مشاهدة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأعاد نشرها عدد كبير من مستخدمي الإنترنت.
يذكر أن مسلسل «3 قطط» للرسوم المتحركة عرض لأول مرة عام 2015. ويروي قصة حياة 3 قطط صغيرة، كورجيك، كومبوت، كاراميلكا،التي تتعلم التغلب على مختلف المصاعب عن طريق خيالها ونصائح الوالدين.
أما حلقة «الجراثيم» المترجمة إلى 29 لغة أجنبية فتعلم الأطفال مراعاة قواعد الصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر حلقة «كرتون» تحصد 12.5 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.