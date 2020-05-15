حلقة «كرتون» تحصد 12.5 مليون مشاهدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت حلقة من مسلسل الأطفال الروسي «3 قطط» للرسوم المتحركة بعنوان «الجراثيم» 12.5 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

وقالت الشركة المنتجة للمسلسل بأن الحلقة تشدد على أهمية غسل اليدين ومراعاة قواعد الصحة العامة.

ويتبادل أبطال المسلسل نصائح بشأن فائدة غسل اليدين عن طريق نشر مقاطع فيديو ورسوم على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمشروع.

وأضافت أن موضوع الصحة العامة وقضاء الوقت في ظروف الحجر الصحي والعزلة الذاتية لا يثير اهتماماً لدى الأطفال وأهاليهم في روسيا فحسب بل وفي أوروبا والصين وبلدان أمريكا اللاتينية. وجنت مقاطع الفيديو والمدونات بهذا الموضوع مليوني مشاهدة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأعاد نشرها عدد كبير من مستخدمي الإنترنت.

يذكر أن مسلسل «3 قطط» للرسوم المتحركة عرض لأول مرة عام 2015. ويروي قصة حياة 3 قطط صغيرة، كورجيك، كومبوت، كاراميلكا،التي تتعلم التغلب على مختلف المصاعب عن طريق خيالها ونصائح الوالدين.

أما حلقة «الجراثيم» المترجمة إلى 29 لغة أجنبية فتعلم الأطفال مراعاة قواعد الصحة العامة.