الكاظمي: سنعمل على منع تحويل العراق إلى ساحة للصراعات بين الدول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس الخميس، أن حكومته ستعمل على منع تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات، فيما ذكر مصدر سياسي عراقي، أن الخلافات السياسية بشأن حسم الوزارات الشاغرة لا تزال قائمة، كما دعا إلى إبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن التدخلات السياسية، فيما أكدت فرنسا دعمها للعراق في المحافل الدولية ليلعب دوره المستحق على الساحتين الإقليمية، والعالمية.

وقال الكاظمي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن «أولويات الحكومة تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وصياغة مسودة ميزانية استثنائية تعزز القدرة على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية». وأضاف أن «الحكومة حريصة على إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى من المتظاهرين». وشدد، على «أهمية صون سيادة العراق وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة»، كما أكد «منع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات، أو منطلق لتوجيه هجمات ضدّ دولة ثالثة».

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من جهة أخرى، قال مصدر سياسي عراقي، إن «الخلافات بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية لا تزال قائمة، على الرغم من سعي الكاظمي لإكمال حكومته بشكل سريع، كما وعد، لكن لا مؤشرات على إمكانية حسم الملف قبل عيد الفطر». وأضاف أن «هناك خلافاً سياسياً كبيراً بين المكوّنات (الشيعية) على حقيبتي النفط، والزراعة، فضلاً عن تباين بين القوى السياسية (السنّية) على وزارة التجارة، وهذه الخلافات تتعلق بكتل محددة تدعي كل واحدة منها أنها ممثل المكون السياسي»، مشيراً إلى أن «هناك خلافاً عميقاً آخر على الحقيبتين الوزاريتين اللتين اعتُبرتا من حصة المكون الكردي، وهما الخارجية، والعدل، فقوى المكون (الكردي) قدّمت شخصيات للوزارتين، لكنها رُفضت من القوى السياسية (الشيعية)». واكد أن «أحد المرشحين اعتبر من عرّابي استفتاء انفصال إقليم كردستان في سبتمبر/ أيلول 2017، ولا يصلح ليكون وزير خارجية، وآخرين اعتُبروا مجربين، أو حزبيين، في وقت هناك إصرار سياسي (كردي) على ترشيح خالد شواني لحقيبة العدل، وفؤاد حسين لحقيبة الخارجية».

من جهة أخرى، أكد الكاظمي، خلال زيارته، صباح امس الخميس، مقر جهاز مكافحة الإرهاب ضرورة إبعاد الجهاز عن التدخلات السياسية. وأشاد الكاظمي «بجهود وتضحيات الجهاز، وتصديه البطولي للإرهاب وعصابة «داعش» والمساهمة في النصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية». وشدد الكاظمي خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، وعدداً من القادة والضباط والمنتسبين على «أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن التدخل السياسي»، مشيرا إلى «التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا «داعش» بكل قوة، وإحباط محاولاتها».

في غضون ذلك، استقبل الكاظمي السفير الفرنسي في بغداد، برونو أوبير، الذي نقل إليه تهنئة الحكومة الفرنسية بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الجديدة. واكد أوبير، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، «دعم باريس للحكومة العراقية وقراراتها، ورؤيتها المدرجة في المنهاج الوزاري، وكذلك دعم العراق في المحافل الدولية، ليلعب دوره المستحق على الساحة إقليمياً، وعالمياً».