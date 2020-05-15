ياسر جلال: «الفتوة» ليس من «حرافيش» نجيب محفوظ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

في الوقت الذي تعرض فيه حلقات مسلسل «الفتوة»، يواصل فريق عمل المسلسل التصوير، وسط إجراءات احترازية شديدة، خاصة أن العمل يضم العديد من المشاهد، التي تصور داخل «حارة مصرية»، ويبدو خلالها زحام بين عدد كبير من الممثلين المشاركين.

المشاهد يتم تصويرها داخل حارة شعبية عتيقة يعود الديكور الخاص بها لأكثر من 100 عام، حيث تضم عدداً من المحال القديمة والمقاهي، فضلاً عن مشاهد السوق، وهو ما يثير رعب الممثلين المشاركين في هذه المشاهد، وعلى رأسهم بطل العمل الفنان ياسر جلال، الذي يجسد شخصية «حسن»، الذي يمتلك محلاً للنحاس، ولا يطمع في أن يكون «الفتوة» غير أنه يضطر لذلك، بعد أن ينتشر الظلم بين الفقراء، بسبب «الفتوة» الموجود، الذي يعمل نجله على تشويه صورته لدى العامة.

ياسر جلال، أكد أن التصوير يتم بشكل دائم، وغير مقصور على فترة ما بعد الإفطار، حيث هناك مشاهد لا بد من تصويرها نهاراً، ما يلزم التصوير ليلاً ونهاراً، من أجل الانتهاء من كل مشاهد العمل قبل الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وفي الوقت نفسه يتم ذلك وسط إجراءات احترازية شديدة، سواء من تعقيم المكان بشكل دائم، أو تظهير وتعقيم المعدات، فضلاً عن التعقيم الشخصي لكل ممثل يشارك في العمل.

ويضيف جلال: هذه الإجراءات والإجهاد الذي نتعرض له ونحن نسابق الزمن، لا يمنع من سعادة الجميع بشكل كبير بالعمل في هذا المسلسل، والاستمتاع بكل مشهد نقدمه، فرغم أنه يتناول عالم الفتوات والصراعات التي كانت تدور بينهم في الحارة المصرية قبل قرن من الزمان، إلا أنه عمل مختلف تماماً عن كل الأعمال السينمائية أو التلفزيونية، التي تناولت شخصية «الفتوة» داخل الحارة المصرية، في زمن الفتوات، فهو إلى جانب رؤيته المختلفة، إلا أنه يتناول أيضاً العديد من الأحداث الاجتماعية وتفاصيل جديدة ومختلفة داخل بيوت هؤلاء الفتوات، وداخل بيوت ناس عاديين أيضاً داخل الحارة، حيث يستعرض حياة الفتوات، وحياة فقراء الحارة، أي يستعرض حياة كل الطبقات، ويضم قضايا اجتماعية وإنسانية ممتعة، منها الرومانسي و«الأكشن» والكوميدي، عبر قصة منسوجة بشكل رائع.



عالم ثري

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يضيف جلال: عالم الفتوات ثري جداً، ويتحمل عدداً كبيراً من الأعمال، سواء على شاشة السينما أو الدراما التلفزيونية، لأن كل حي كان له الفتوة الخاص به، وله عاداته وتقاليده، فضلاً عن عدم الثبات على فتوة واحد، ففي كل فترة من الزمن يخرج فتوة جديد يستطيع أن يتغلب على الفتوة الحالي، ويتولى هو زمام الأمور، وكان هناك من هو فتوة عادل، يراعي فقراء الحي أو الحارة، ومن هو ظالم يمارس البلطجة، ولا يهمه سوى نفسه وما يجمعه من أموال، لذا فإنه يمكن تقديم عشرات الأعمال عن هذا العالم، ولا يشبه بعضها الآخر، وما نقدمه بعيد تماماً عن عالم «حرافيش»، الكاتب العالمي نجيب محفوظ، ولا يشترك معه سوى في شخصية «الفتوة».

ياسر جلال، أكد أنه انتهى من تصوير كل مشاهد الأكشن، التي احتاجت منه تدريبات مكثفة على اللعب بالعصا، مشيراً إلى أن «الأكشن» في المسلسل، يتم تقديمه بتكنيك حديث ومنظور جديد مختلف عما قدم من قبل، والتحدي فيه واضح، ليس بين شخصيات العمل فحسب، بل أيضاً على مستوى الفنانين المشاركين، ليخرج كل منهم أفضل ما لديه، لأن العمل ملحمي، ويستحق بذل كل الجهد، من أجل الخروج بشكل مشرف، ليبقى طويلاً في ذاكرة الجمهور، مثلما عاشت أعمال عديدة في ذاكرته.



الأجزاء واردة



عما إذا كان للعمل أجزاء أخرى، قال جلال: هذا الكلام سابق لأوانه، الآن، فكل ما يهمنا الآن أن ينتهي العمل قبل نهاية شهر رمضان، وننتظر ردود فعل الجمهور عليه، أما مسألة الأجزاء فالكلام عليها مؤجل الآن، لكن كل شيء وارد، والجمهور هو من يحكم إذا ما كان العمل يستحق أجزاء أخرى أم لا؟

يشارك في بطولة العمل الفنان أحمد خليل في دور «فتوة الجمالية»، والفنان رياض الخولي في دور «فتوة المدبح»، كما تشارك الفنانة مي عمر، في شخصية «ليل» ابنة «فتوة الجمالية»، ويجسد الفنان أحمد صلاح حسني دور «عزمي» الفتوة الشرير، وابن «فتوة الجمالية»، الطامع في تولي مكانة والده، فيما يجسد الفنان أحمد خالد صالح، شخصية «الشيخ مبروك»، وهو إنسان طيب يحاول أن يتكيف مع الواقع الذي يعيش فيه، والفنانة نجلاء بدر، في دور فتاة من فقراء الحارة، تتمرد على واقعها، أما الفنانة الشابة هنادي مهنا فتجسد دور «شكر»، الفتاة الجريئة ابنة صاحبة المنزل الذي يسكن فيه «الشيخ مبروك»، أما الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، فتجسد في العمل دور ابنة «حسن»، الذي يجسد شخصيته ياسر جلال، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي.