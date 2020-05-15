جريفيث: وقف إطلاق النار جزء من اتفاق أشمل في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفث، امس الخميس، إن الأمم المتحدة قدمت خريطة طريق واقعية للأطراف اليمنية، مضيفاً أن وقف إطلاق النار في اليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية.

وقدم المبعوث الأممي الشكر للتحالف بقيادة السعودية على تمديد وقف النار في اليمن، مشيراً إلى أن الحكومة، والحوثيين، أظهرا نية للتعاون مع المقترحات الأممية.

وأكد جريفث أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الحلول، معرباً عن قلقه من الوضع في جنوب اليمن. ودعا إلى تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق في اليمن يفضي إلى حكومة منتخبة.

وفي سياق دعم الشعب اليمني، كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت عن تنظيم مؤتمر للمانحين لليمن 2020، مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل. ودعت الدول المانحة إلى المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا «المؤتمر الإنساني الكبير».

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وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «دعوة المملكة لعقد المؤتمر في 2 يونيو/ حزيران المقبل، تأتي امتداداً لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً، وفي اليمن على وجه الخصوص».

وكان آخر مؤتمرات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن عقد السنة الماضية 2019 في جنيف، وحضره رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، وقدمت خلاله الحكومة قائمة احتياجات بسقف تمويلي يبلغ 4.2 مليار دولار، وحصلت على مبلغ 3.52 مليار دولار.

من جهته، ناقش رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي دعت إليه السعودية، والدور المعول على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وشركاء اليمن في إنجاح المؤتمر وتقديم الإسناد الإنساني، والدعم اللازم للشعب اليمني، بما يتوازى مع التحديات المركبة والمضاعفة التي أفرزتها التداعيات الأخيرة.

وتطرق لقاء عبدالملك مع السفراء، إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التطورات الأخيرة، والمواقف الأممية والدولية الداعمة للحكومة الشرعية، والجهود المبذولة لإحلال السلام من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهة هذه الجائحة، واستمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدم التعاطي الجاد والمسؤول مع الهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية.

وجدد التأكيد على أن المفتاح الحقيقي والوحيد لإحلال السلام في اليمن، هو استعادة الدولة ومؤسساتها تحت مظلة الشرعية وإنهاء تمرد الميليشيات المسلحة تحت أي غطاء كانت.. مشيراً إلى استجابة الحكومة وتحالف دعم الشرعية للدعوات الأممية والدولية، وإعلان الهدنة من طرف واحد لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، والتعنت الذي تبديه ميليشيات الحوثي، وتصعيدها العسكري المستمر في مختلف الجبهات، إضافة إلى الخطر الذي يمثله انتشار الوباء في مناطقها، والتكتم عليه، وعرقلة جهود الحكومة والمنظمات الدولية في احتوائه.