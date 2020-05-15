الهيئة الدولية للمسرح تنعــى ريــاض عصمــت

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت الهيئة الدولية للمسرح المؤلف والناقد المسرحي السوري الدكتور رياض عصمت، الذي وافته المنية عن عمر ناهز ال72 عاماً في إحدى مشافي شيكاغو الأمريكية؛ جرّاء إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. وقال رئيس الهيئة محمد سيف الأفخم: «أشعر وزملائي في الهيئة بالحزن الشديد لوفاة الدكتور رياض عصمت، الذي كان من الباحثين والدارسين المهمين على الساحة المسرحية، وعلى يديه تخرجت أجيال كثيرة سواء خلال تدريسه مادة المسرح كأستاذ دائم أو محاضر زائر في مختلف أنحاء العالم؛ حيث كرمته عدة مهرجانات مسرحية عربية وأجنبية؛ لدوره الكبير في إثراء العملية المسرحية».

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