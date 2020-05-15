شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الموريتاني يخضع للحجر بعد مخالطته مسؤولا مصابا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد وضع نفسه في الحجر الصحي، بعد تأكد إصابة أحد مديري الوزارة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام موريتانية قبل قليل.

وقال الوزير في بيان أصدره الليلة إنه يبلغ الرأي العام أن أحد مديري وزارة الصحة، زوج أحد المريضات، تأكدت اصابته بفيروس كوفيد-19، مشيرا إلى أنه كان مؤخرا في اجتماع بالوزارة حول تدابير توفير الأدوية في السوق.

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