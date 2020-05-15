شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحاصر الحمدين.. قطر تهدد مواطنيها بـ53 ألف دولار "غرامة الكمامات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة لوقف الانتشار الضخم لوباء كورونا داخل إمارة قطر، والتعتيم على ضعف البنية التحتية والقطاع الصحي في التعامل مع الوباء، أعلنت وزارة الداخلية القطرية الخميس أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا للخروج من المنزل ابتداء من الأحد المقبل، وفرضت غرامة على المخالفين تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

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وقالت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر، إن المخالفين يواجهون الغرامة والحبس أيضا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين، مضيفا، أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده.

وسجلت قطر 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 28272 بينما سجلت 14 حالة وفاة.