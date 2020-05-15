تركيا تقدم مساعدات غذائية لـ 550 أسرة بالسودان

الخرطوم/ عمر أردم/ الخليج 365
قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الخميس، طرودًا غذائية لـ 550 أسرة في السودان.
وأوضح ممثل الهيئة في السودان بلال باهجي، للأناضول، أنهم أوصلوا طرودًا غذائية للمحتاجين في مدينة "دويم" بولاية النيل الأبيض.
وأشار باهجي، إلى أنهم سلموا مساعدات رمضانية لـ 550 أسرة في 4 مناطق مختلفة من المدينة.
وخلال رمضان تعتزم أكثر من منظمة تركية بينها: الهلال الأحمر ووقف الديانة، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، و(İHH) تقديم طرود غذائية لأكثر من 20 ألف شخص في السودان.
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