بلا مقدمات

فجأة وبلا مقدمات

نمنا في عالم …

واستيقظنا في عالم آخر مختلف

فجأة..

لم تعد أوروبا حلم الهجرة .

و لم تعد أمريكا أقوى دولة .

باريس لم تعد رومانسية.

نيويورك لم تعد مثيرة .

لم يعد سور الصين حصيناً .

ومكة والمدينة…افتقدتا الزائرين والمصلين.

وأصبحت كل المساجد فارغة،

حتى الكنائس أغلقت أبوابها.

الكل أصابه الهلع من الموت!

الكل أدرك حجمه الحقيقي،

فلا قيمة للإنسان على وجه الأرض

فجأة..

توقفت كل الحروب، وتوقف القتل، وأصبح الظالم والقاتل والمفسد يتوجسون العقوبة ممثلة في فايروس لا تراه العين.

وفجأة أصبح السلام والعناق والقبلات أسلحة نخاف منها ..

وأصبح عدم زيارة الآباء والأهل والأصدقاء دليل محبة.

فجأة..

أدركنا أن لا قيمة فعلية للقوة والجمال والمال والسلاح، وأصبح همنا الأكبر أن نحصل على الأوكسجين وأن نضمن وجوده إذا افترسنا الفيروس.

توقفت كل مرافق الحياة فلا مطارات، ولا مدارس، ولا جامعات ولا مطاعم، ولا كافيهات،

لا دور دعارة ولا خمارات، ولا نوادي قمار وهذا الأمر أجمل ما في الموضوع: لقد أصبح العالم أكثر طهارة وأجمل وأنقى من دوننا .

فالبيئة تحسنت، والأوزون توقف عن التهتك، وانطلقت الغزلان، والماعز البري تركض في أفخم الشوارع، بينما البشر محجورون في البيوت التي تحولت فجأة الى سجون إرادية.

وبصرف النظر هل هو فيروس طبيعي أم صنعه البشر، إلا أنني

أعتقد أنها رسالة تقول لنا:

“ الأرض والماء والسماء والهواء بدونكم بخير..

والعالم مستمر بدونكم”.

وعندما تعودون للحياة، لا تنسوا أبدا أنكم ضيوف،

أنتم لستم سادة الأرض.

أنتم مسافرون فتهيأوا للرحيل.

كتبه:

د: عبد الله محمد هلال الجهني