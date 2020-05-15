إمارة عسير تختتم البرنامج التدريبي عن إدارة الأزمات والكوارث عن بعد

اختتمت إمارة منطقة عسير البرنامج التدريبي الذي وجَّه بتنفيذه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، عن “إدارة الأزمات والكوارث” بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، بمعدل ثلاث ساعات تدريبية كل يوم، لتدريب قيادات المنطقة، ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة، والمشاركين في غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة.

وبيّن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده، أن البرنامج الذي وجه به الأمير تركي بن طلال انطلق من حرص سموه على حسن تعامل كافة القياديين في المنطقة، ومديري الجهات الحكومية، ومنسوبي الإمارة وهيئة تطوير المنطقة مع الأزمات والكوارث بأسلوب عملي، وتدريب مُكثَّف يقوم عليه معهد الإدارة العامة بخبرته في التنظيم الإداري، وحل المشكلات العملية في القطاعات الحكومية.

وأشار ابن لبده إلى أن البرنامج التدريبي عمِل على تنمية مهارات المتدربين في إدارة الأزمات، والتعرف على مفهومها، وسبل التعامل مع أسبابها وظواهرها، وتطبيق الخطط الإستراتيجية بمراحل إدارة التغيير حسب نماذج عالمية رائدة.