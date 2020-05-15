حملة توعوية لفئات العمال بهدف تعزيز الصحة العامة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المناسبات والفعاليات وإدارة الحدائق حملة توعوية لفئات العمال بالتعاون مع أبطال الصحة – إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية – بالادارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى هذه الفئات حول مختلف المشاكل الصحية ، وستستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك تحت شعار “كلنا مسؤول” وتهدف إلى رفع وتعزيز الوعي الصحي حول أنماط الحياة الصحية والصحة والسلامة المهنية بشكل عام، وتوزيع المعقمات والمطهرات التي وفرتها الادارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على العمال للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم مهامهم بالاضافة الى تقديم المحاضرات التوعوية بلغاتهم والتي تسلط الضوء على رفع الوعي الصحي حول اجراءات السلامة المهنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للوصول الى مجتمع أكثر صحة .

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