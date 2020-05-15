أمانة عسير تزيل 24 مبسط عشوائي بأبها

نفذت امانة منطقة عسير مؤخرا حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في مدينة ابها.

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن فرق الرقابة قاموا مؤخرا، بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها ، مشيرا الى أن هذه الحملة تأتي استمرارا للحملات التي تنفذها الامانة لمراقبة المخالفين بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين والمباسط العشوائية.

وأبان أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المخالفين ، مشيرا الى أنه نتج عن الحملة مصادرة 98 كجم من المواد الغذائية وقد تم تسليمها للجمعية حفظ النعمة .

ونوه بأن الامانة مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر تواجد المخالفين فيها.

مشيدا بالدور المثمر التي تقوم بها إدارة الرقابة الشاملة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما ساهم في الحد من هذه الظاهرة، لما لها من مضار و أمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع وما يزيد الأمر سوءا إخفاء وتخزين منتجاتهم في أماكن غير نظيفة وغير لائقة صحياً.

ودعا العاوي المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الامانة وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات .

الجدير بالذكر فإن فرق الرقابة قد ضبطت اليوم نحو 17 من الباعة المخالفين و تم إزالة نحو 24 مبسط عشوائي للباعة الجائلين بمساندة من الجهات الأمنية .