الحكومة البريطانية تؤكد عودة البريمرليغ في يونيو المقبل

وافقت الجهات الحكومية، اليوم الخميس، على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز”البريمر ليغ” في يونيو المقبل.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن الحكومة منحت السلطات الرياضية الموافقة على عودة المباريات، بشرط ضمان تأمين اللاعبين والمدربين والموظفين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة طلبت عقد اتفاق مع شركات البث التلفزيوني؛ لضمان نقل أكبر عددٍ من المباريات مباشرة، إضافة إلى نقل مباريات مجانية عندما تبدأ المسابقات مجددًا.

وقال أوليفر دودن، وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني: “الحكومة تفتح الباب أمام عودة كرة القدم بأمان في يونيو”.

Advertisements

وبحسب صحيفة “ميرور”، فإن دودن عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو مع الرؤساء التنفيذيين للدوري الإنجليزي وأبلغهم بإنهاء الاستعدادات للعودة للعمل الشهر المقبل.

وأضاف دودن: “الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للموافقة على تفاصيل الخطط، ووضع اللمسات الأخيرة عليها”.

وتابع: “هناك حسن نية مشترك لدى الحكومة ومسؤولي كرة القدم، نحو عودة المباريات من أجل المشجعين”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 82 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، الذي لعب 28 مباراة.