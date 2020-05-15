شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الصلاة والدعاء.. برج خليفة يكتسى بشعار صلاة من أجل الإنسانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسى "برج خليفة" أحد أبرز المعالم السياحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، مساء اليوم الخميس 14 مايو الجارى، بشعار "صلاة من أجل الإنسانية" تزامنا مع المبادرة العالمية، التى أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية .

وأضاء " برج خليفة" فى إمارة دبي، بشعار اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وهاشتاج #prayforhumanity

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موجها عبارات مشاركة وتضامن للعالم بكل من اللغتين العربية والإنجليزية مفاداها" من أجل خير البشرية، اليوم ننضم لشعوب العالم ونرفع أيدينا بالدعاء من أجل أن يرفع الله الوباء".

يأتى ذلك استجابة للمبادرة التى أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية أوائل الشهر الجارى لكافة شعوب العالم تحت عنوان "صلاة من أجل الإنسانية" بتخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو الجارى يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أى وقت مضى.