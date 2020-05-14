شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرارات الحكومة السورية لمواجهة كورونا قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن الحكومة السورية، أعلنت مجموعة إجراءات جديدة خلال عيد الفطر، أبقت بموجبها الحظر المفروض مع إمكان اللجوء إلى حظر التجول التام، حيث قرر الفريق الحكومى السورى المعنى بإجراءات التصدى لوباء كورونا استمرار إغلاق المنافذ الحدودية، مع إمكان اللجوء إلى فرض حظر التجول التام، وقال أن ذلك سيكون رهن المتغيرات المتعلقة بالفيروس.

الفريق الحكومى السورى جدد تأكيده على أهمية الوعى من قبل المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية لناحية الالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله، كما قرر إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات بدءا من صباح يوم الثلاثاء القادم من 19 ولغاية 30 من الشهر الجاري، ومع الالتزام بحظر التجول الليلى وشملت قرارات الفريق منع "أى مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد خاصة ألعاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات".

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كما قرر الفريق الحكومى السورى الاستمرار بحظر التجول الليلى المفروض خلال فترة عيد الفطر من السابعة والنصف مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلى بعد العيد مباشرة لتصبح من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى وقرر الفريق استمرار إغلاق المنشآت السياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهى والحدائق العامة خلال فترة العيد.

الفريق الحكومى السورى قرر أيضا الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية الأفراح والتعازى وتكليف نواحى الشرطة ولجان الاحياء فى جميع القرى والبلدات بمنع تنظيم أى مناسبات اجتماعية، كما أنه ضمن إجراءات استعادة النشاط الاقتصادى والمالى تمت الموافقة على إعادة افتتاح تداولات سوق دمشق للأوراق المالية على مدار الأسبوع.