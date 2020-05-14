شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاس فى مملكة البحرين يطيح بمدير سابق بالأوقاف الجعفرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة البلاد البحرينية، اليوم الخميس، أن النيابة العامة البحرينية أمرت بحبس المدير السابق لإدارة الأوقاف الجعفرية لمدة أيام على ذمة التحقيق في قضية اختلاس.

وقالت مصادر للصحيفة، بأن المسؤول السابق بالإدارة خضع للتحقيق إثر بلاغ من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأوضحت المصادر أن المذكور عمل مديرا بولاية المجلس السابق للأوقاف ثم مديرا لمدة 9 أشهر للمجلس الحالي، وأحيل للتقاعد قبل شهر تقريبا.

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وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالبحرين عبر حسابها في ««تويتر» عن تعافي 15 حالة إضافية من فيروس كورونا «COVID-19» وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وأظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة البحرينية اليوم الخميس عن تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا،منها 215 حالة لعمالة وافدة، و 29 حالة لمخالطين و9 حالات قادمة من الخارج، ليصل عدد المصابين إلى 3839 حالة، منها 6 حالات في العناية و3833 مستقرة.

فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 2220 حالة بعد الاعلان عن تعافي 15 حالة اليوم. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 6069 حالة، بينها 10 حالات وفاة.