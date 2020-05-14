شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يأمر بتشكيل لجنة للكشف عن وجود سجون سرية للمتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، بتشكيل لجنة للكشف عن وجود سجون سرية للمتظاهرين، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى، صباح اليوم الخميس ، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقى بجهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للإرهاب وعصابة داعش والمساهمة بالنصر على جانب القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية.

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وأكد الكاظمي خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقى الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي وعددا من القادة والضباط والمنتسبين على أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الارهاب عن التدخل السياسي، مشيرا إلى التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها .

واستمع القائد العام لشرح تفصيلي قدّمه رئيس الجهاز عن تطورات عمل جهاز مكافحة الارهاب وجهده الأمني والإستخبارى.