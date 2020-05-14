شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل حالتي وفاة و 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 190، كما رصدت 95 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6607 حالة، منوهة بتسجيل 179 حالة تعافى ليرتفع عدد المتعافين إلى 3310 حالة بعد تماثلهم للشفاء.

وكانت وزارة الصحة المغربية أكدت رصد 81 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 6593 حالة فى المغرب.

قالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 حالة، وشفاء 91 حالة جديدة وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3222 حالة.

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وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وتخطى عدد المتعافين من كورونا في المغرب، صباح الخميس، مجموع الحالات التي تتلقى العلاج من الفيروس بمستشفيات المملكة.

ولفتت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة لا يتخطى 3182؛ ما يقل عن عدد حالات الشفاء التي تعادل 3222 حتى الآن.