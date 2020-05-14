شاب أردنى يروى قصة إنقاذه طفلة مصرية من حريق بالشارقة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الشاب الأردنى محمد السعودى كيف أنقذ طفلة مصرية كانت محتجزة بمنزلها من حريق ببرج أبكو بالشارقة الأسبوع الماضى، وقال الشاب الذى أنقذ الفتاة لتلفزيون الشارقة: سمعت صوت دق على الباب وصوت بنت بلهجة مصرية تقول الحقونى وتصرخ كانت والدتها خارج المنزل وأغلقت الباب.. حاولت اضرب الباب بطفاية الحريق، وطلب مساعدة من شخص.. وطلعت بسلام". Advertisements كان حريق كبير قد اندلع في برج أبكو بمنطقة النهدة في الشارقة الذي يبلغ ارتفاعه 190 متراً. وكشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن سبب الحريق سيجارة متوهجة أو جمرة سقطت من الطوابق العلوية إلى الممرات الخارجية للبرج السكني، ما أدى إلى اشتعال الواجهة الخارجية من البرج وفق التحقيقات والمعاينات الأولية.

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