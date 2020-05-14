العراق.. الكاظمي يشكل لجنة لكشف حقيقة وجود سجون سرية

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول وجود سجون حكومية سرية، يحتجز فيها متظاهرون.

ووفق أمر ديواني نشرته وسائل إعلام محلية، كلّف الكاظمي وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتقصي الحقائق بهذا الصدد.

وبحسب الوثيقة، "تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة الغانمي، لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون".

وأجاز الكاظمي للجنة "إرسال فرق تفتيشية يسمح لها بالدخول إلى أي مؤسسة أمنية أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله".

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واستأنف آلاف المتظاهرين العراقيين، الأحد الماضي، إحتجاجاتهم في محافظات وسط البلاد وجنوبها، بعد أكثر من شهر ونصف على توقفها بسبب جائحة كورونا.

والأربعاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إخلاء جميع السجون والمواقف من المتظاهرين.

وبدأت الإحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف مارس/ آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي كورونا، لكن مئات المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

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