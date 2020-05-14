هاتفيا.. أمير قطر يبحث مع جونسون التطورات الإقليمية والدولية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
بحث أمير قطر تميم بن حمد، الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التطورات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع جونسون، واطمأن عليه بعدما تعافي من الإصابة بفيروس كورونا، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وجرى خلال الاتصال "استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".
كما تمت "مناقشة الجهود الدولية المبذولة في التصدي لجائحة كورونا وجهود البلدين وتعاونهما في هذا الشأن".
وناقش الجانبان "أبرز القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق المصدر الذي لم يذكر تفاصيل أخرى.
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