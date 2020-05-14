سلطان عُمان يبحث مع بومبيو تطورات المنطقة

أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، آخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السلطان العماني من الوزير الأمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة".



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