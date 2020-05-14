كورونا.. الهلال الأحمر التركي يقدم مساعدات طبية لموريتانيا

محمد البكاي/ الخليج 365

قدم الهلال الأحمر التركي، الخميس، مساعدات طبية، متمثلة في كمية كبيرة من الكمامات، إلى موريتانيا في إطار دعم جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

وتسلم المساعدات الطبية التركية، مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية الدكتو با هامباتي، وفق وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية.

وقال هامباتي، إن "هذه المساعدة سيكون لها كبير الأثر في دعم جهود السلطات الصحية، وتعزيز مجال الوقاية باعتباره الحل الوحيد لمكافحة جائحة كورونا".

كما أشاد بمتانة العلاقات بين تركيا وموريتانيا، الذي يشكل العون المقدم في هذا الظرف الخاص ترجمة لها.

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بدوره، قال سفير تركيا لدى موريتانيا، جيم كاهيا أوغلو، إن أنقرة تعيش تحت وطأة هذا الوباء وتواجهه بالإمكانات المتاحة، إلا أن ذلك لم يمنعها من التفكير في مساعدة البلدان الأخرى.

وأوضح كاهيا أوغلو، أن تركيا قدمت مساعدات طبية مماثلة لأكثر من 120 دولة بالعالم، وستواصل هذه الجهود الدولية لدعم جهود مكافحة كورونا، وفق المصدر ذاته.

وخلال الأسابيع الماضية، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى عدة دول، أبرزها بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، صربيا، الجبل الأسود، شمال مقدونيا والبوسنة والهرسك ورومانيا، والصومال.

وسجلت موريتانيا إجمالا 16 إصابة بكورونا، بينها حالتا وفاة، و6 حالات تعاف.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و490 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 300 ألف، وتعافى أكثر من مليون و690 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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