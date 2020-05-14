استكمال مسابقات الاتحاد الآسيوي ما زالت قيد الدراسة

أكد الماليزي داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد القاري لا يزال غير واضح بشكل مطلق؛ بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تواجه الدول الآسيوية؛ نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال داتو ويندسور في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية: “موضوع المسابقات ما زال قيد البحث مع كافة الجهات ذات العلاقة، والاتحاد الآسيوي يضع عدة خيارات لاستكمال المسابقات”.

وأضاف: سنأخذ بعين الاعتبار بالتأكيد تطورات الأوضاع حيث نواصل تقييم الموقف بشكل مستمر”.