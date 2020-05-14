أكد الماليزي داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد القاري لا يزال غير واضح بشكل مطلق؛ بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تواجه الدول الآسيوية؛ نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال داتو ويندسور في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية: “موضوع المسابقات ما زال قيد البحث مع كافة الجهات ذات العلاقة، والاتحاد الآسيوي يضع عدة خيارات لاستكمال المسابقات”.
وأضاف: سنأخذ بعين الاعتبار بالتأكيد تطورات الأوضاع حيث نواصل تقييم الموقف بشكل مستمر”.
كانت هذه تفاصيل خبر استكمال مسابقات الاتحاد الآسيوي ما زالت قيد الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.