حكومة بريطانيا توافق على عودة كرة القدم الإنجليزية في يونيو

وافقت الحكومة البريطانية على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو(حزيران) المقبل، حسبما أكد اليوم الخميس، وزير الدولة للثقافة والرياضة أوليفر داودن.

واجتمع ممثلو “البريميير ليغ” والحكومة والشرطة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس، لبحث مسألة عودة اللعبة.

وقال داودن “نحن متفقون جميعا على العودة إذا توافر معامل الأمان وصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والعاملين في المقام الأول”.

وأضاف “تفتح الحكومة الباب أمام عودة كرة القدم التنافسية بشكل آمن في يونيو(حزيران) المقبل. وينبغي أن يتضمن ذلك عودة الجمهور لمتابعة المباريات وحماية الاقتصاد المتعلق بكرة القدم”.

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كما أشار داودن إلى أن الوقت قد حان كي تتفق الجهات المعنية في كرة القدم من أجل “تفصيل خططها”، موضحاً أن هناك “نوايا حسنة” للتوصل إلى اتفاق، من أججل “مصلحة الجمهور ومجتمع كرة القدم والبلاد”.

كان الأسبوع الجاري قد شهد انعقاد عدة اجتماعات بين الأطراف المختلفة في كرة القدم الإنجليزية، وستصوت الأندية في 18 من الشهر الجاري على المضي قدما في خطة عودة المنافسات.

وتتمثل العقبة الأبرز في طريق عودة كرة القدم الإنجليزية في 12 يونيو(حزيران) المقبل في طلب المدربين لفترة إعداد مصغرة مدتها أربعة أسابيع قد تؤدي لتأخير موعد العودة لأسبوع على الأقل.

أما الخيار الأنسب فهو عودة تدريبات الفرق بشكل جماعي منتصف الأسبوع المقبل.