تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة و المهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري .
وأوضح مدير ادارة النظافة و الاصحاح البيئي بالامانة محمد سبران بأنه قد تم سحب نحو 1.627 مركبة تالفة بمدينة ابها خلال الأشهر الماضية .
فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين .
منبها بأن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري و ذلك لتعزيز السلوك الحضاري، و المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .
مؤكدا بأن جل تلك الاعمال تلقى اهتمام و متابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و بتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، حرصا منهم لزيادة الجهود و تكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بمدينة أبها .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تسحب أكثر من 1.600 مركبة تالفة بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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