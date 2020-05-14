أمانة عسير تسحب أكثر من 1.600 مركبة تالفة بأبها

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة و المهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري .

وأوضح مدير ادارة النظافة و الاصحاح البيئي بالامانة محمد سبران بأنه قد تم سحب نحو 1.627 مركبة تالفة بمدينة ابها خلال الأشهر الماضية .

فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين .

منبها بأن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري و ذلك لتعزيز السلوك الحضاري، و المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

مؤكدا بأن جل تلك الاعمال تلقى اهتمام و متابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و بتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، حرصا منهم لزيادة الجهود و تكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بمدينة أبها .