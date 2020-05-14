مكثنا في الخنادقِ يعترينا خوفًا

و مابين رعشةِ هلعًا ، وغدا مبهمًا

أتخذنا تدابيرًا من جائحةٍ فاجعتًا

اجتثت سبلُ الوصالِ منا وفرقَت الصديقُ والخليلُ ،

فهل أحدًا منا يسمع صوت الأنين ؟

إن المساجدِ تشتكي أثرَ الحنين

فزدادت .. وزدنا توجعا

الطف بنا يالطيفُ يارحيم

وأقسم لنا من الشفاءُ في كل وقتٍ وحين

وأصرف عنا عدواً لاتراهُ عينّ. درر: أشواق هادي

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