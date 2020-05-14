المالية تعلن إقفال طرح شهر مايو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,755 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 3,805 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6,549 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية، 1,950 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,296 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.
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