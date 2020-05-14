“جازان” حالتي وفاة في حادث سير على طريق “جيزان ابو عريش”

اوضح متحدث الهلال الاحمر بمنطقة جازان ييشي الصرخي بأن غرفة عمليات الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على الرقم (٩٩٧) يفيد بوجود حادث تصادم على طريق جيزان ابو عريش بالقرب من مدخل محطة الفحص الدوري وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين الى موقع الحادث وعند وصول الفرقتين وجد في الموقع ٤حالات منها حالتين كانت محتجزه تم تخليصها من قبل فرق الدفاع المدني وعند الكشف عليهما تبين وفاتهما بينما نقلت حالة مستقرة الى مستشفى ابو عريش العام بعد تقديم الخدمة الاسعافيه لها واخلي سبيل الحالة الرابعة بعد التأكد من حالته الصحية ورفضه الانتقال الى المستشفى اشرف على مباشرة الحادث القيادي الميداني جابر بن يحي شيبة .