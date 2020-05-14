شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد اهتمام السودان باستقرار الأوضاع فى آبيى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اهتمام الدولة باستقرار الأوضاع فى منطقة ابيى (الحدودية بين السودان وجنوب السودان، من خلال بسط الأمن والعمل على تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المنطقة، وإكمال الآليات المشتركة مع دولة جنوب السودان وتعزيز دور بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة.
ووجه البرهان، خلال لقائه اليوم الخميس،مع اللجنة الوطنية المعنية بالأوضاع في منطقة آبيي، بضرورة تسريع الخطى التي من شأنها تعزيز التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية في المنطقة، وتلقى من اللجنة تقريرا مفصلا عن مجمل الأوضاع بالمنطقة.
وأوضحت السفيرة إلهام شانتير الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية - فى تصريحات صحفية عقب اللقاء - أن اللجنة قدمت لرئيس مجلس السيادة، تقريرا حول الوضع في آبيى على خلفية الأحداث الأخيرة بالمنطقة.
وقالت إن اللقاء تتطرق أيضا لعدد من القضايا لتعزيز التعاون بين السودان وجنوب السودان، لإنشاء الآليات المشتركة بين البلدين وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما.
وأضافت شانتير أن اللقاء تناول أيضا ضرورة تعزيز الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل حفظ السلام وترسيخ الاستقرار بالمنطقة.
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