شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ضبط مروج إعلانات لتشغيل العمالة المنزلية المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق تفتيش إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بالكويت، فى الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق مع رجال وزارة الداخلية، فى إلقاء القبض على أحد مروجى إعلانات تشغيل العمالة المنزلية المخالفة، فضلا عن مجموعة من هذه العمالة التى تعمل بصورة غير قانونية، عقب تلقى شكوى بهذا الصدد، بحسب "الجريدة الكويتية".

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه "بتوجيهات نائب المدير العام لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، توجه فريق التفتيش لأماكن عمل هذه العمالة، عقب ورود شكوى تفيد بتوزيع بطاقة اعلانية تروّج لتشغيل عمالة مؤقتة".

وأضافت أنه "تم عمل ضبطية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاتصال على مروج الاعلان وطلب عمالة منه وتحديد موعدا للقاءه، بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى مخفر شرطة منطقة سلوى".

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ولفتت الهيئة إلى أنه تم القاء القبض على مروج الإعلان وتبين أن العمالة التى يشغلها لا تحمل ثبوتيات، حيث تم تسليم المضبوطين إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة فى وزارة الداخلية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مبينة أن عملية التحرى ماتزال مستمرة ليتسنى ضبط المزيد من العمالة المنزلية السائبة.

وحذرت "القوى العاملة" المواطنين والمقيمين، من التعامل مع مثل هذه الاعلانات غير القانونية، أو تشغيل هذه العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن دور إدارة العمالة المنزلية يمكن فى محاربة هذه التجارة المحرمة قانونا والتصدى لترويجها غير القانونى أو الإنساني.