اليمن.. الهلال الأحمر التركي يوزع ألف سلة غذائية بمأرب‎

شكري حسين/ الخليج 365



قدمت جمعية الهلال الأحمر التركي، الخميس، ألف سلة غذائية للأسر النازحة في محافظة مأرب شرقي اليمن.



ووفق مراسل الخليج 365، تم توزيع السلال في "مدرسة السلام"، وسط مركز المحافظة، بمشاركة ممثلين عن الهلال الأحمر التركي، ومؤسسة "استجابة" للأعمال الإنسانية المنفذة لعملية التوزيع.



وأطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي، خلال رمضان، 3 حملات في عدد من المحافظات اليمنية، تتضمن توزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية على نازحين، و5 آلاف على الأسر الأشد فقرا، و500 على جرحى الحرب وذوي الإعاقة.



وقال رئيس رئيس الجمعية في اليمن، مصطفى آيدن، للأناضول، إن جمعيته "وزعت اليوم ألف سلة على الأسر النازحة والهاربة من جحيم الحرب والمتواجدين في مركز محافظة مأرب، وبدعم من جمعية الخير التركية".

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وأوضح آيدن، أن الحملات الخيرية تأتي في إطار "حرص الحكومة والشعب التركيين على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة، للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية، منذ بداية شهر رمضان".



ودأبت المنظمة التركية، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.



ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



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