ثلاثي الحكم بالسودان يتفق على وقف الملاسنات بالقضايا الخلافية

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

اتفق ثلاثي الحكم بالسودان؛ مجلسا السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، الخميس، على وقف الملاسنات الإعلامية بشأن القضايا الخلافية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الآلية الإعلامية المشتركة الخاصة بمصفوفة المرحلة الانتقالية بالسودان.

وقال البيان إن "شركاء المرحلة الانتقالية اتفقوا عبر الآلية الإعلامية على وقف التناول الإعلامي للقضايا الخلافية".

وأوضح أن ثلاثتهم أكدوا على عزمهم العمل سويًا لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية بالسودان.

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والأربعاء، نشب خلاف بين ثلاثي الحكم بالسودان بشأن إقالة وزير الصحة أكرم علي التوم، إذ أعلن مجلس السيادة، في بيان، أن رئيس الوزراء (عبدالله حمدوك) سيتخذ الخطوات الدستورية اللازمة لإقالته.

فيما نفت الحكومة السودانية، وقوى الحرية والتغيير، لاحقا في بيانين منفصلين، وجود اتفاق أو توصية بإقالة وزير الصحة.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، اتفق مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير في السودان على "مصفوفة بجدول زمني لاستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية".

وبدأ السودان، في 21 في أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وانطلقت هذه المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

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