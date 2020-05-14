السودان.. وفاة القيادي الإسلامي الطيب زين العابدين

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



توفي، الخميس، القيادي الإسلامي السوداني الطيب زين العابدين، عن عمر يناهز 81 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

ونعى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، زين العابدين؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال حمدوك: "ننعى بقلب ملؤه الحزب والأسى البروفسيور الطيب زين العابدين، أحد رموز العلم والمعرفة وصاحب الكعب العالي في المبادئ والأخلاق السياسية".

والطيب زين العابدين من مواليد مدينة الدويم (وسط) عام 1939.

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تخرج من كلية الآداب بجامعة الخرطوم، وحصل على شهادة الماجستير من جامعة العاصمة البريطانية لندن، ودرجة الدكتوراة من جامعة كامبريدج البريطانية أيضا.

ترأس زين العابدين مجلس شورى "الحركة الإسلامية" السودانية في الفترة من 1978 إلى 1984.

كما يعد الراحل من الإسلامين القلائل الذين تحفظوا على انقلاب 1989 بقيادة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.



وعقب انقلاب البشير، غادر زين العابدين السودان للعمل بالجامعة الإسلامية العالمية في باكستان، نائبا لرئيس الشؤون الأكاديمية، وعميدًا لكلية الشريعة والقانون.

إلا أنه عاد مجدداً، وتم تعيينه بقسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، وحاز على درجة الأستاذية منها عام 1997.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.