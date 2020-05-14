كورونا.. 111 إصابة في العراق و5 بالأردن ووفاتان بالمغرب

عواصم عربية / ليث الجنيدي - إبراهيم صالح - خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن المغرب، الخميس، تسجيل حالتي وفاة بكورونا، فيما رصد العراق 111 إصابة والأردن 5 إصابات بالفيروس.



ففي المغرب، أفاد محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، بتسجيل وفاتين و95 إصابة بـ"كورونا".



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 6 آلاف و607؛ منها 190 وفاة، و3 آلاف و310 حالة تعاف.



وفي العراق، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 111 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 62.



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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و143؛ منها 115 وفاة، وألفان و28 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، تسجيل 4 إصابات بكورونا، إضافة إلى حالة تعافي واحدة.

وأوضح الوزير أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 586؛ منها 9 وفيات، و393 حالة تعاف.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و485 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 300 ألف، وتعافى أكثر من مليون و687 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.