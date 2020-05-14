العراق.. هجوم لـ "داعش" يحرم 17 حيا في كركوك من الماء

كركوك/ الخليج 365

انقطع الماء عن 17 حيًا في محافظة كركوك شمالي العراق، جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، على خط توتر عالٍ يغذي محطة تنقية مياه.



وقال مجيد أحمد، أحد المسؤولين لدى الشرطة الاتحادية، للأناضول، الخميس، إن داعش، فجّر الخط 33 للتوتر العالي، قرب قرية إدريس هياس، بكركوك، عبر عبوة ناسفة.



وأوضح أحمد، أن التفجير أدى إلى انهيار عمود التوتر العالي، وبالتالي انقطع التيار الكهربائي عن محطات تنقية المياه بالمنطقة.



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ولفت إلى أن خط التوتر "33"، ثالث خط توتر عال يتم استهدافه خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف أن الهجوم الأخير أدى إلى حرمان 17 حيا في كركوك من المياه.



وزادت وتيرة هجمات مسلحين، يشتبه بأنهم من "داعش"، خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن "داعش" لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.