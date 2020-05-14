وزيرا خارجية تركيا وليبيا يبحثان مكافحة كورونا

أنقرة/ الخليج 365 بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، مسألة مكافحة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس بين الوزيرين، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية للأناضول. وقالت المصادر إن تشاووش أوغلو وسيالة، تناولا خلال المكالمة مسألة مكافحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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