كورونا.. حالة وفاة بالصومال و15 إصابة في اليمن

اليمن - الصومال / الخليج 365
أعلن الصومال، الخميس، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد اليمن 15 إصابة بالفيروس.
ففي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و65 إصابة بالفيروس، فيما تماثلت 5 حالات للشفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الاصابات ارتفع إلى ألف و284؛ منها 53 وفاة و135 حالة تعافٍ.
وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (حكومية)، تسجيل 15 إصابة بالفيروس.
وأوضحت اللجنة في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات المسجلة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة ارتفع إلى 85 حالة بينها 12 حالة وفاة، وحالة تعاف واحدة.
والسبت، وصلت حصيلة الفيروس لدى المحافظات التي تسيطر عليها جماعة "الحوثي" إلى إصابتين بينها وفاة، دون إعلان عن إصابات جديدة منذ ذلك التاريخ.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات المعلن عنها في اليمن إلى 87؛ منها 13 وفاة، وحالة تعاف واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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