بالصور .. الإطاحة بشخص مارس التفحيط في شوارع حي السلام بالرياض

ألقت دوريات المرور بمنطقة الرياض، القبض على شخص قام بممارسة التفحيط في شوارع حي السلام بالعاصمة الرياض. وقال “مرور الرياض” إن الشخص المقبوض عليه عرض بممارساته حياته وحياة الآخرين للخطر، مبيناً أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً عليه. ونشر حساب “المرور” على موقع “تويتر” صوراً تظهر سيارة الشخص أثناء ممارسته التفحيط، وصورة للمركبة بعد ضبطها.

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