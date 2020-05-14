الغذاء والدواء تُحذر من منتجين للعناية بالشعر‏ وتدعو لوقف استخدامهما والتخلص منهما

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تداول واستعمال منتجين للعناية بالشعر، لاحتوائهما نسبة عالية من مادة “الفورمالدهايد”، تُجاوز الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من المنتجين المصنعين في ألمانيا، وتبين احتواؤهما نسبة عالية من مادة “الفورمالدهيد”، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
وأكدت الهيئة أنها تنسق مع الجهات المختصة، لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، ومنع دخوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مشددة على ضرورة شراء المنتجات من مصادر موثوقة، لإمكانية تتبع مصدرها.
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