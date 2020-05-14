الأحلام لها عيون

● تسلط اسد الغابة على بقية الحيوانات بحكم أنه ملك الغابة المتوج، بأن أصدر حكمًا عليها بأن تفقع عيون النمر والضبع والفهد، وتخلع مخالبها، حتى لا يصطادوا الحيوانات العشبية، وأن يكون الصيد له وحده وهو يوزع الغنائم بمعرفته.

● كان للأسد مستشارون وأعوان أشهرهم الثعلب المكار، وهو صاحب الفكرة التي تقبلها الأسد شاكرًا، ومقدرًا له هذه الفكرة الجميلة، وحدد الأسد يومًا تشهده بقية الحيوانات في احتفال كبير.

● تجمعت الحيوانات في إحدى الغابات الكبيرة، وحضر الجاموس، والضبي، والقرد، والغزال، وبقية الحيوانات التي فرحت كثيرًا لأن هذا من مصلحتها، وتستطيع أن ترعى براحتها في الغابة.

● اختلف الأسد والثعلب على من يقوم بتنفيذ الفكرة، خاصة وأن تلك الحيوانات المراد التنفيذ فيها غير موافقة على الفكرة، لكنها رضخت لملك الغابة، وامتثلت لأوامره، واخيرًا استقر أن يقوم الثعلب بقلع عيونها، والأسد يقص مخالبها.

● نفذ الثعلب الفكرة وبدأ في النمر ثم الضبع والفهد، ومن ثم قام الأسد بقص مخالبها، وأصبحت لا ترى الحيوانات، ولا تستطيع الصيد، لكنهم طالبوا بزيادة حصتهم من الصيد، لكن الثعلب قال للأسد لاتزيد من حصتهم حتى يحتاجوا لك دائمًا.

● تساءل الأسد لماذا لا اعطيهم زيادة عن حصتهم مادام امتثلوا للأمر، وفقعت عيونهم، وقصصت مخالبهم، لماذا لا اجعل لهم مكافأة كبيرة، مادمت أنا الملك، فقال الثعلب جوعهم يرضخون لك دائمًا، والأحلام ياسيدي لها عيون.

● حاول النمر أن يشجع بقية الحيوانات العمياء أن تثور على الأسد، لكنها فشلت لأنها رضيت أن تقلع عيونها، ومخالبها، وفكروا بفكرة أخرى لعلهم يخرجون من هذا المأزق الذي وضعهم فيه الثعلب المكار، وقال الضبع من يتنازل عن حقوقه لا يفكر برجوعها، فالحقوق تؤخذ ولا تطلب.

● ماذا بقي؟

بقي القول:

من غباء الحيوانات أنهم وافقوا الأسد على قلع عيونهم، ويتولى هو إطعامهم، فهم تنازلوا بطوعهم وإختيارهم على هذا الوضع، ومن يرضى بالذل والإهانة، ليس عليه أن يطالب بالعدل، والمساواة، والشفافية، وستهدر حقوقه، مثلما فعل النمر، وبقية الحيوانات.

● ترنيمتي:

أخشى تفهمني غلط

وماتفهم بعض الكلام

سكوتي ماهو خوف

وعيونك تقدر تترجمه

يتعبني منك أحيان

ما تحسسني بالاهتمام

وسيف المحبة انت

إياك وحداري تثلمه

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وحاول انك تبتعد عن

اللي براسك من الإنتقام

وحذاري إنك تكون قريب

من أماكن وأعمال مظلمة

@muh__aljarallah