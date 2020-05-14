“جستنيه” الاتحاد هو زعيم الاندية السعودية في تحقيق البطولات

أكد الاعلامي “عدنان جستنيه ” عبر حسابه بتويتر أن نادي الاتحاد هو زعيم الأندية السعودية في تحقيق البطولات المحلية والخارجية بجميع الألعاب وأضاف امهل مسؤولي الأندية ومدراء المراكز الإعلامية والزملاء الإعلامين 3اشهر ليثبتوا عكس ذلك وأوضح أن نادي الأهلي حقق ٣٢بطولة خارجية وليس٣١بطولة وتطرق في حديثه للاعلامي “عايد الرشيد” وانه انتهى صحفياً مستشهداً بحاثة بلتش مدرب الاتحاد السابق ، وأن الاتحاد سيحرم من تسجيل أي لاعب في الفتر الشتوية الماضية . وأرفق فيديو لمداخلته في قناة “24 الرياضية” Advertisements المداخلة الكاملة مع عدنان جستنية … .. الحصاد الرياضي المداخلة الكاملة مع عدنان جستنية … .. الحصاد الرياضي youtube.com

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