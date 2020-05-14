الأخصائي الأجتماعي مثيب السبيعي: الفترة القادمة مرحلة حاسمة لكسر سلاسل انتقال “كورونا” بالمملكة

نذ ظهور جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تتوان حكومة خادم الحرمين الشريفين في اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وحمايتهم، ودعت الدولة الجميع إلى استشعار المسؤولية والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة وتحول دون انتقال العدوى من خلال الالتزام بأوامر منع التجول، واتباع الإرشادات والضوابط الصحية.

من جهته دعا الأخصائي الأجتماعي مثيب السبيعي: أفراد المجتمع للبقاء في المنزل واستثمار الوقت بالشكل الأمثل، وتتمثل هذه الأسباب في: المسؤولية الأخلاقية، والواجب الوطني، وحماية الأسرة، وحماية المجتمع، وإنجاح الجهود الوطنية، وتطويق انتشار «كورونا»، وتعزيز التواصل الأسري، ومتابعة شؤون الأبناء، وتعزيز مفهوم الشراكة بالمسؤولية.

ونوه السبيعي بأن الفترة القادمة تعد مرحلة حاسمة لكسر سلاسل انتقال فيروس كورونا في المملكة وتستوجب تكاتف الجميع ومراقبة الذات , مشدداً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.