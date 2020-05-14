الأخصائي الأجتماعي “فهد الهائج” يحصل على الماجستير من جامعه الملك عبدالعزيز بجده بتقدير امتياز

يَتلقّى الأخصائي الأجتماعي فهد مسفر الهائج, منسوب وزارة الصحة بعسير، التهاني والتبريكات بعد حصوله على درجه الماجستير في الخدمه الاجتماعيه بتقدير ممتاز من جامعه الملك عبدالعزيز بجده. وَعبّرَ “الهائج” عن سعادته بهذا الإنجاز، داعياً الله أن يجعله عوناً له على الخير والطاعة. صحيفة الخليج الالكترونية تتقدم لـ “الهائج” بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد.

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